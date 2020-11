Covid-19: Soome ei kavanda veel eriolukorda ega muuda maskikandmist kohustuslikuks 

Üle Soome piiri liikumise turvamiseks tuleks peaministri meelest kasutada inimeste kiirtestimist kui lihtsat ja odavat meedet. Sanna Marin ütles, et eriolukorra kehtestamine annaks küll valitsusele võimaluse rakendada rangemaid piiranguid kogu riigis, kuid seda ei saa teha igaks juhuks ette, vaid alles siis, kui selle järele on vältimatu vajadus: „Ma innustaksin praegu kasutusele võtma pigem ennetavaid, piisavalt tõhusaid toiminguid. Praegust olukorda oleksime suutnud vältida, kui oleksime juba varem piisavaid meetmeid tarvitusele võtnud.“ Pressikonverentsil lisati siiski, et olukord koroonarindel võib muutuda kiiresti ja ootamatult. Praegu on õigus piiranguid teha omavalitsustel, kuid valitsuse õiguste suurendamiseks on ettevalmistused tehtud, sest näiteks liikumispiiranguid tuleb kehtestada viiruse levides kiiresti ning võimude praegustest volitustest ei pruugi piisata.