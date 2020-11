Urmas Reinsalu isolatsiooninipid: lauamängud ja Eestimaa loodus 

„Esimest korda on raskem. Teist korda on tüdimus juba suurem, aga siis on asjad lihtsamad,“ nentis välisminister Urmas Reinsalu, kes pärast lähikontaktsena isolatsioonis püsimist ja kaugtöö harrastamist sel nädalal füüsilisel kujul tööpostile naasis.