Eesti disainer on oma ajatute ja kvaliteetsete kudumitega võitnud palju südameid  

Kollektsioon on loodud eduka, asjaliku ning tegusa naise jaoks ning casual stiili armastava mehe tarvis. Disainkudumid on soojad, stiilsed, elegantsed ning lisavad esinduslikkust ja enesekindlust.

Kauni disainkudumite bränd on ajatute kvaliteetsete kudumite looja ning Põhjamaade turul tuntud juba üle 24 aasta. Kauni Kudumid asutaja ja eestvedaja on villaseid kudumeid väärtustav disainer Kauni Sillat. Kudumites kasutatakse 100% villast lõnga, mis pärineb usaldusväärsetelt ja mainekatelt koostööpartneritelt. Kollektsiooni kudumid valmivad Pärnu parimate kudujate ja õmblejate käte all, kelle jaoks kvaliteet on auasi. Kudumite disain on ajatu ning pakub kandjale rõõmu palju aastaid, olles vastupidav ning muutudes kandes aina pehmemaks. Villased tooted läbivad kerge uhtumisprotsessi, mis muudab need pehmeks ja soojahoidvaks, kergesti hooldatavaks ja kaitseb ka väljavenimise eest.