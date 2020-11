MUSTAL REEDEL PIGISTAME VIIMASE VÄLJA! Sariskeemitaja upitas Eestis „soodushinnad“ kõrgemaks kui tavalised 

Õhtuleht hakkas selle nädala alguses koguma suuremate ja tuntumate Eesti e-poodide hindu. Juba enne 27. novembrit ehk musta reedet on näha, kuidas hinnad pole need, mis nad peaksid olema. Kaupmehed näitavad soodustusi suuremana, kui need on tegelikult. Markantsematel juhtudel polegi mingit soodustust või tuleb koguni rohkem maksta kui enne kampaaniat.