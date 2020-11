„KOLMAS POOLAEG“ | Aivar Pohlak avameelitseb: kuidas töötab jalgpalliliit ja kuhu kadus Flora võlg? 

Kuhu kadus Flora võlg Tallinna linna ees? Miks kuulub jalgpalliliidu liikmete hulka kolm FC Florat ja viis FC Kuressaaret? Milline näeb välja Eesti jalgpall pärast Aivar Pohlakut? Kas järgmine alaliidu juht saab oma töö eest palka? Millega täpselt tegeleb Sport&Net Grupp OÜ? Milline on seal ettevõttes Aivari roll? Kas ta näeb huvide konflikti Flora, enda ja alaliidu töös? Kas Karel Voolaid tegi oma tööd koondise peatreenerina hästi? Miks on nii, et endiselt räägivad kogenud treenerid, et Eestis teevad noored liiga vähe trenni? Kas alaliit on jäänud mõne otsuse või reformiga hiljaks? Miks ei avalda jalgpalliliit juhatuse koosolekute protokolle? Ja nii edasi.