RIIGIKOGULASED IHKAVAD JÕULUPUHKUSELE: varajaste haiguspäevade hüvitamine võetakse vastu turbotööna 

Et valitsuses läks asjaga kaua, tuleb riigikogus tegutseda kiiresti. Seda kolmel põhjusel: esiteks peab seadus kehtima 1. jaanuarist, teiseks eelneb sellele nädal enne jõule algav riigikogu talvepaus ja kolmandaks võetakse 9. detsembril vastu järgmise aasta riigieelarve, kuhu need miljonid on juba sisse kirjutatud.

See tähendab, et päris nullist seadusemuudatusega alustamiseks aega pole – muidu tähendaks see pühade ajal riigikogulaste Tallinnasse kokku toomist. Seda aitab vältida aga õnnelik kokkusattumus.

Sotsiaalkomisjon arutab asja kolmel koosolekul: üks on juba selja taga, kaks järgmisel nädalal ees ootamas. Mölder: „Mulle tundub, et komisjoni enamus ja nii koalitsioon kui ka opositsioon saavad aru, et tööpäevade hüvitamisega tuleb kiirkorras edasi minna, nii et loodetavasti on eelnõu teiseks lugemiseks suures saalis juba 7. detsembril ja 9. detsembril, enne riigieelarve vastuvõtmist, on see heaks kiidetud.“