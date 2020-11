MAJA VÕIDAB ALATI: kasiinoärimehest pankrotihalduril Veli Kraavil läks põhja juba teine firma 

Mullu jaanuaris kuulutati Kuressaare kohtumajas välja kodanik T.P. pankrot. Töötu mees võttis kiirlaene, mängis need kasiinos maha ja nõudis siis enda pankrotti – tõsi, seekord polnud tegu CityCasinoga. Tema pankrotihaldur Veli Kraavi ütles, et sellisesse seisu sattunud inimeste soov pankrotimenetluse ja võlgadest vabastamise menetluse abil laenuorjusest vabaneda on viimasel ajal Eestis üsna tihti levinud ja see hakkab muutuma juba massiliseks. „Võimalust ei kasuta muidugi mitte ainult kasiinosõltlased, vaid ka kiirlaenuvõlgnikud, vangid ja muud elu hammasrataste vahele jäänud kodanikud,“ rääkis Kraavi Postimehele.