Mart Soidro | Isamaa ilu hoieldes 

Sõna „võimupartei” assotsieerub paljudele jätkuvalt Reformierakonnaga. Hoolimata sellest, et nad on olnud viimased neli aastat opositsioonis. Või siis juba Keskerakonnaga, kes täpselt sama kaua kannab uhket tiitlit „peaministripartei”. Kuidas aga eelnevat silmas pidades defineerida Isamaad (aastani 2018 Isamaa ja Res Publica Liit), kes on alates 2007. aastast olnud opositsioonis vaid aastakese (2014-2015)?