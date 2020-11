Eesti uudised INTERVJUU | Pärnu noortekeskuse juht: ühiskond toodab katkiseid inimesi Geidi Raud , täna 14:26 Jaga: M

OMA TASS OLGU TÄIS: Pärnu noortekeskuse juht Annely Reile peab väga oluliseks, et töötajatel oleks head võimalused enda patareide laadimiseks. Foto: Martin Ahven

„Olgem ausad, et noorsootöötajad on totaalselt alamakstud. Äärmiselt kurb. Ja hea on, kui sa saad puhata 35 päeva. Meie keskuses on aga puhkusepäevade arv 52, sest muidu sa lihtsalt põled läbi,“ räägib Pärnu noorte vabaajakeskuse juht Annely Reile noorte aitamise varjukülgedest.