KINGITUSED JÕULUDEKS: mida valida mehele, naisele ja lastele? 

Ilmselgelt on jõulukingid tähtsamad lastele, kes ootavad alati hinge värisedes, mida jõulutaat toob. Lapsepõlv on ilus aeg, kui põnnid usuvad siiralt jõuluvanasse, päkapikkudesse ja sellesse, et kõik maagiline on olemas.

Üha enam perekondi otsustab, et vähendab jõulukinkide tegemist – sest kellele ikka on vaja vidinaid, mida ta kunagi ei kasuta? Tegelikult on olemas vägagi loogiline lahendus. Kinkida ei tuleks palju ja loomulikult peaksid jõulukingid olema vajalikud või midagi sellist, mida kingisaaja ammu igatsenud. Huvitavad jõulukingid – see on võtmeks! Nagu paljudes muudeski asjades elus kipub olema: kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet! Nii et leppige omavahel näiteks kokku, et kingite igaühele ainult ühe kingituse.