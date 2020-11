ESTONIA VRAKI UURIMINE: Eesti ootab, et Soome ja Rootsi muudaksid seadust 

Millises seisus on kaks kuud pärast doksarja „Estonia – leid, mis muudab kõike“ linastumist vrakis avastatud aukude ja laevahuku põhjuste uus uurimine? Sisuliselt veel ei kuskil. Eesti poolt protsessi vedav riigisekretär Taimar Peterkop on kohtunud pääsenutega ja hukkunute omastega ning analüüsinud Eesti, Soome ja Rootsi seadusandlust, et selgeks teha, mida hetkel üldse teha saab. Mitte palju.