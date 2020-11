Eesti uudised LÕUNA-EESTI SUURIM KOROONAKOLLE ÜLLATAB: hooldekodus nakatunud eakatest pole sümptomeid mitte kellelgi! Arvo Uustalu , täna 10:37 Jaga: M

GALERII

ILMA PAANIKATA: Kanepi kodus on küll muret tekitav olukord, kuid paanikat seal täheldatud ei ole. Foto: Aldo Luud

Kanepi lähistel Erastveres asuvas hooldekodus on nakatunud ligi pooled kliendid ja töötajad. „Räägitakse sellest, et just vanemad inimesed on ohugrupp, kuid meie inimestel pole siiani sümptomeid. Miks, seda peavad juba arstid selgitama,“ sõnab Ülo Tulik, kes on juhatuse liige Lõuna-Eesti Hooldekeskuses.