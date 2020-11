VIDEO | Tanel Kiik: kui koroonaviirusega nakatumine kasvab, on võimalikud laussulgemised, lauskeelamised, lauspiiramised 

Ratas tõdes, et tegu on tõsise küsimusega. Tema sõnul on piirangud väliste ürituste korraldamisele, aga teisalt on Eesti demokraatlik riik, kus inimesed saavad oma meelt avaldada. "Meie sõnum on väga konkreetne: viirus levib laialdaselt ja väga kiirelt ning sellisel massikogunemisel on suur tõenäosus nakatuda. Kui inimesed sinna lähevad, peavad nad sellega arvestama," ütles Ratas.

Peaminister lisas, et valitsuse otsus oli teha mask või selle puudumisel katta siseruumides nina ja suu tekstiili või salliga, et takistada viirust. "See pole moe pärast. See on tehtud sellepärast, et saaksime tõesti jõulude ajal olla koos oma lähedastega, et saaksime 11. jaanuril öelda, et gümnaasiumid taasavavad uksed," ütles Ratas.

Kiik on teadlik, et sotsiaalmeedias jagatakse üleskutset minna maskivastasele üritusele. "Sõna on vaba, ka rumalaid üleskutseid võib levitada," märkis ta ning loetles erinevaid stsenaariume. "Lähen sinna üritusele, protesteerin, heal juhul tulen koju tagasi tervena või halvemal tulen koroonaviirusega. Kui ma ei lähe sinna üritusele, jään koju, täidan reegleid, siis on ainult üks stsenaarium – ei nakatu. Sellist varianti, et lähen sinna üritusele ja midagi head juhtub – midagi läheb Eesti ühiskonnas paremaks, viirus hakkab kaduma või muutun ise tervemaks – sellist varianti isegi ei ole."

Tema sõnul näitab küll üritusele mineja oma meelsust, aga võtab riski nakatuda ja nakatada teisi ning annab panuse meetmete karmistamisse ja koroona teise laine pikendamisse. "Teine variant on anda panus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. „Ei ole positiivseid stsenaariumeid sellel üritusel osalemisel."

Ratas lisas, et koroonaviiruse tõttu on jätnud oma elu 99 inimest. "Seda on 99 inimest liiga palju," tõdes ta. Ta lisas, et nii mõnedki inimesed peavad jätma elu sellepärast, et nakatusid kodus.