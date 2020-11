OTSEPILT | Valitsuse pressikonverentsil räägivad Ratas, Epler, Reinsalu ja Kiik 

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et koroonaviiruse laialdane ja kiire levik Eestis on murettekitav. "Kõigi eesmärk peab olema kontakte vähendada," sõnas peaminister ning palus tööandjatel võimaldada võimalikult palju kodutööd. Ta sõnas, et kehtestatud piiranguid tuleb järgida, et hoida plaanilist ravi lahti nii palju kui võimalik.