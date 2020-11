Lauluväljaku laulukaare taastamiseks kulub üüratu summa 

„Ekspertiisist lähtub, et kõlaekraani puitpinnal on tulekahjustused üle 150 ruutmeetri suurusel alal ning põlengueelse olukorra taastamiseks tuleb eemaldada katusekate, katuse roovid, aluskate, sarikad ja kolmekihiline puitkoorik ning asendada need endisel kujul. Õnneks ei ole kahjustada saanud kandetrossid ega kandevõime. Kokkuvõtlikult tuleb ette võtta siiski suur töö, mida peab tegema ülima täpsusega, et säiliks laulukaare täpne geomeetria ja kõlaomadused."