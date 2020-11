OTSEPILT | Kas tõde tõuseb viimaks pinnale? Riigikogus otsitakse vastuseid Estonia uppumisele 

18. novembril tehti riigikogule kollektiivne pöördumine, et Estonia vrakk tuleks merepõhjas üles tõsta. „25 aastat on inimeste meeli painanud küsimused, millele on võimatu saada vastuseid, kui parvlaev Estonia vrakki korralikult ei uurita,“ toodi pöördumises välja.

Tekstis tuuakse välja, et uppumise ametlikus loos on mitmeid vasturääkivusi, millele ei anna ammendavaid vastuseid vaid teoretiseerimine. Seetõttu peakski riigikogu leidma kas riigieelarvest või muudest vahenditest raha, et vrakki kuival maal uurida. Tehnilisi takistusi selleks ei ole. „Veerand sajandit on jauratud ja valitsus on leidnud vabandusi, miks seda teemat eirata.“