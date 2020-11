Trump andis armu endisele nõunikule Michael Flynnile, ent see käik võib tulevikus kahjustada presidenti ennast 

Erru läinud armeekindral Michael Flynn tunnistas end 2017. aastal süüdi FBI-le valetamises seoses suhtlemisel endise Venemaa suursaadikuga. Hiljem on on tema kaitsemeeskond püüdnud väidet tagasi võtta, öeldes, et prokurörid rikkusid Flynni õigusi ja tüssasid teda kokkulepet peale surudes. Endise nõuniku karistamist on korduvalt edasi lükatud.