Komisjon kaalub võlglasest roheliste erakonna maksejõuetuks kuulutamist 

Erakond Eestimaa Rohelised vaidlustas 2018. aastal ERJKi tehtud ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks oma võlausaldajatele kohtus, kes aga kaebust ei rahuldanud. Ettekirjutuse täitmiseks rakendas komisjon erakonnale sunniraha 500 eurot ja ka teistkordset sunniraha 1500 eurot. Komisjon on küsinud erakonnalt ettekirjutuse täitmiseks kasutusele võetud meetmete kirjalikku esitamist, kuid esitatud finantsplaanid on ebarealistlikud ja pole ka tegelikkuses realiseerunud, märgib ERJK. Seni pole erakond ettekirjutust täitnud, võlad on tasumata ja erakonna rahaline seis kolmanda kvartali tulemuste põhjal on paranenud vaid minimaalselt. Komisjon on arutanud ka justiitsministeeriumi poole pöördumist taotlusega reguleerida erakonna tegevus püsiva ehk aastaid kestva maksejõuetuse korral.