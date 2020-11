Kajar Lemberi kohtuasja osalised vaidlevad riigikohtus 

Riigikohus võttis arutada prokuröri edasikaebuse Tartu ringkonnakohtu määrusele OÜ Lemmik Mees süüdistuses. Varem on Tartu maakohus lõpetanud aegumise tõttu osaliselt kriminaalmenetluse soodustuskelmuse kuriteoepisoodides, mis seonduvad Jaago Rosmanni taotlustoimikuga ja Kajar Lemberil kümne taotlustoimikuga.

Kuna Lemberi protsessiga seotud asi on veel riigikohtus arutusel, ei saa põhiprotsessiga edasi minna. Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi asjas on menetlusse jäänud üks soodustuskelmuse episood ca 13 000 euro suuruse toetuse teemal. „Lisaks jätkub menetlus üheksa euro suuruse väidetava altkäemaksu (tasuta juukselõikus) episoodis ja toimingupiirangu rikkumise episoodis,“ on öelnud Lemberi kaitsja, vandeadvokaat Margo Lemetti.