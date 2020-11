Coffee IN nõuab kohtus Apollo kinolt hüvitist 

Coffee IN (CI) ja Apollo kino (AK) sõlmisid 2017. aasta augustis frantsiisilepingu, mille alusel AK sai õiguse kasutada CI-le kuuluvat kaubamärki Yo! kõigis oma kinodes. Yo! brändi all turustatakse külmutatud jogurtit, on öelnud CI esindaja, endine tegevjuht Toomas Hurt Õhtulehele. Enne lepingu allkirjastamist oli poolte vahel samadel tingimustel koostöö kestnud juba paar aastat. Hurda sõnul teatas AK 2018. aasta märtsis, et lõpetab lepingu, ja aprillis tõstetigi väidetavalt AK Yo! moodulid kõikides kinodes „nurgatagustesse“ ning nende asemele paigaldati Ice Cafe (Apollole kuuluv kaubamärk) moodulid. CI leiab, et seaduse silmis on AK lepingust taganemise katsed õigustühised.