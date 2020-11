Seisukoht | Lavly Perling – korraga nii prokuratuuris kui poliitikas? 

Et erakonnaseadusest toetajaliikme kirjeldust ei leia, siis on Helir-Valdor Seeder kummalises seisus, kui peab võitlema erakonda kujundada tahtva juriidilises mõttes ei-kellegagi. Nõukaajal sai olla parteitu bolševik, aga praegu?

Mitte ainult Seederile jäi silma, et Perling üritab istuda kahel toolil korraga: hakkas poliitikuks, kuid endise isamaalase juhitavast prokuratuurist ära ei tule, on nende hingekirjas edasi. Aga miks mitte pühenduda ühele konkreetsele asjale, mitte olla poolpoliitik ja prokuratuuris samaaegselt? Perling on enda sõnul küll esitanud lahkumisavalduse, mille justiitsminister, kes samuti kuulub juhtumisi Isamaasse, olevat ka allkirjastanud, kuid mis jõustub alles… järgmise aasta septembris.

Nimelt täitub just siis 25 aastat tööstaaži ning tekib väga suure eripensioni saamise võimalus. Seega kõige taga on rahasoov, võtta, mida juriidiliselt on korrektne võtta. Kuid poliitiku jaoks on kehtivad ka muud mõõdupuud. Sellest lähtudes tulekski teha valik. Kui prioriteet on eripension, siis oldagu prokuratuuris. Kui uus kirg on poliitika, siis tuleks prokuratuurist lahkuda poliitikasse astumise hetkel.