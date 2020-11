Ene Pajula | Mammi ei taha itta 

Mis on see kurja juur, mis sunnib naised aborti tegema? Kusjuures see pole kõigele vaimsele lisaks üldse meeldiv füüsiline protseduur. Tundub, et vähemalt selles punktis on dr Vassiljevil õigus olnud – naine ei julge oma partnerit usaldada. Aga kas me ei peaks, selle asemel, et naisi risti lüüa, hoopis meeste poole vaatama? Pole ju harvad juhud, kui tüdruk tunnistab poisile üles, et on rase, mille peale poiss ütleb: kust mina tean, et see minu oma on? Sa, l**s, magad niikuinii paljudega. Mammi soovitab meestele soojalt – enne kui püksiluku lahti tõmbate, veenduge, et te tahate last. Veenduge, et tahate last just selle naisega. Veenduge, et tahate ja kasvatate selle lapse üles isegi siis, kui naine ei taha! Alles siis võib tegelikuks lapsetegemiseks minna. Nii ei peaks need härrased oma väärtuslikku aega abordivastastele protestidele kulutama.

Enamgi veel, nad teevad püksiluku lahti ainult sel juhul, kui neil on kindel kavatsus last saada. Kui tahavad ühte last, siis üks kord elus! Noh, olgu, esimesel korral ei pruugi pihta saada, siis lubataks veel kord proovida. Ja kogu lugu! Iseasi, kui tahetakse ka teist, kolmandat ja kaheksandat last, siis võib vastavalt ka rohkem kordi naisega voodisse minna.

Mammi, kes ei kaota oma huumorimeelt peaaegu mitte kunagi, vihastas tolle saate peale päriselt. Mis pagana maailmas me elame? Mammi pole mingi põhimõtteline feminist, aga ta muutub selleks, kui asjad niimoodi edasi lähevad. Ilmselt on tal vedanud, sest ta pole kunagi tundnud, et oleks olnud naisena alavääristatud või oleks tal midagi jäänud tegemata, sest on naissoost. Kas olud hakkavad muutuma? Tegelikult usub mammi järjest rohkem, et maailm oleks parem paik, kui naised võtaksid suurema vastutuse, mitte ei ootaks, millal see neile antakse. Naised on loomult rahulikumad, neid ei kihuta tagant testosteroon ja lakkamatu adrenaliinivajadus. Aga see selleks. Mammi ei tea, millest see tuleb, et mehi, kes oma lapsed maha jätavad, on kordades rohkem kui selliseid naisi. Ja neid mehi, kes lastele elatisraha ei maksa, on samuti üle mõistuse palju. Kelle raha ei jõua lasteni isegi mitte siis, kui see on kohtu poolt välja mõistetud.

Mitte et mammi oleks kuidagi seda meelt, et kõik mehed on sead. Kaugel sellest, ta teab ja tunneb paljusid toredaid ja vastutustundlikke mehi, kellele võib loota ja kellele saab toetuda. Ta võiks neist pajatada igasuguseid vahvaid lugusid. Selle näiteks on ka toosama film „Võta või jäta“. On südantsoojendav näha, kuidas järjest suureneb nende meeste arv, kes jalutavad lapsevankriga või kannavad last kõhukotis. Veel paarkümmend aastat tagasi oli selline pilt pigem erandlik. Ka selliseid mehi, kes elavad terve elu koos ühe ja sellesama naisega ning kellel ei teki kiusatust oma neljakümneaastane naine kahe kahekümnese vastu vahetada, on meie seas rohkem kui küll.