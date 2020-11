Juhtkiri | Mida teha, kui mask ei meeldi? 

Kui suurlinnas on küllalt tõenäoline sattuda õiguskaitseorganite tähelepanu alla, siis väiksemas külas võib hoopis mõjusamaks osutuda naabri märkus. Avalikus ruumis toimuv ei anna pealegi täit pilti – rahvakogunemistest võivad hoiduda nii need, kes tervise hoidmise huvides kodust väljas eriti ei liigugi, ent äärmise vajaduse korral kannaksid kindlasti maski, kui ka need, kelle jaoks on maski kandmise kohustus põhimõtteliselt vastuvõetamatu.

Nii pole võimalik teha ka põhjapanevaid järeldusi näiteks vandenõuteooriate levimuse kohta eestimaalaste seas üksnes nädalavahetusel maskidevastasele meeleavaldusele koguneva rahvahulga põhjal. Küll aga on märgiline see, et Eestis on sarnaselt paljude välisriikidega selline kogukond üldse tekkinud.

Paistab, et hoogu annab neile ka maskikohustuse nõrk seaduslik alus, sest näo katmise kohustust ei loe välja ühestki seadusest, nagu on sellele tähelepanu juhtinud näiteks endine õiguskantsler Allar Jõks. Teisalt vaevalt oleksid endi sõnul suuremate isikuvabaduste eest protestijad päriselt rahul, kui maskisundus oleks selgelt kirjas näiteks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses.

Küsitav on seegi, kuidas peaks piirangute leevendamisele või tühistamisele kaasa aitama suured rahvakogunemised, kust võib halvimal juhul alguse saada uus nakkusahel – tõsi, mõningaid riske maandab ürituse toimumine vabas õhus. Kes on süüdi, kui mõne aja pärast ei saa sisse baari ja spaasse ega vajadusel ka haiglasse, sest voodikohti (olenemata haigestumise või õnnetuse põhjustest) lihtsalt ei jätku? Kas tõesti poliitikud? Või viiruse levikusse üleolevalt suhtunud kodanikud?