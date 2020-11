Briti arheoloog leidis enda väitel Jeesuse lapsepõlvekodu 

Ta ütles, et iidne eluruum asus kohas, kuhu ehitati Bütsantsi ajal kirik, mille kohale ehitati hiljem omakorda Naatsareti nunnaklooster. Dark väitis, et kirjalike andmete kohaselt arvati juba sajandite eest – kui Bütsants veel eksisteeris –, et esialgne pühakoda ehitati Jeesuse algse eluaseme kohale. Ta on kindel, et tegu on sama kirikuga, mida mainiti 7. sajandil elanud palveränduri jutustustes.