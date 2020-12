„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Joel Ostrat: „Armsad inimesed, te ei õpi koolis kokaks! Kokaks tuleb sündida!“ 

Olen tõepoolest läinud paar korda näost täiesti valgeks. Mis on kõige hullem, mis võib juhtuda? Kui teed väga suurt õhtusööki. Ja ma ei räägi mingi sõbra sünnipäevast. Räägin tähtpäevast nagu pulm, kui sa tead, et saalis on sada inimest. Omast arust lugesid 100 taldrikut. Paned kõik toidud lauda ja lõpuks lööd kokkadega patsu, et vot sai tehtud! Ja siis jookseb teenindaja, et kaks taldrikut on puudu. Inimesed peaks sööma hakkama, sa vaatad panni, sul ei ole enam mitte kui midagi, viimane amps sai endale suhu pandud ja... Tunned kuidas nüüd on see moment, kui kõik jääb seisma. See on elu piinlikum moment.

Mida sa sellisel momendil teed?

Kui kõik on juba lauas juba, siis me ei saa inimeste eest toitu ära võtta, see oleks veel eriti piinlik. Siis tuleb valmistada kiirelt midagi nullist. Ehk siis vaatame, mida köögis on ja teeme seda mida teha annab. Õnneks on mul seda juhtunud vaid üks kord elus.

Aga oli ka üks teine jube lugu, mis juhtus Luke mõisapargis. Jällegi uhke pulmapidu. Suur telk, bänd mängis, kõik oli imeline. Õhtujuht küsis, kas ma olen toitutega valmis. Esimeseks käiguks oli rikkalik mereannisupp. Võtsin supipoti pliidilt ja tõstsin abilaua peale, et hakata seda taldrikutele jagama. Aga kuna olime looduses, siis üks lauajalg vajus mutiauku. Ma nägin oma silmaga kuidas 50 liitrine supipott, hakkab kreeni vajuma ja läksin seda päästma. Kõik see supp lendas mulle peale. Pidin minema kohe lavale ütlema, et mina olen teie peakokk ja kõik võivad nüüd sööma hakata.

Olin üleni supiga koos. Jälle see moment, kus oled näost valge ja mõtled, mis nüüd saab. Siis tuleb õhtujuht uuesti ütlema, et hakake ometigi suppi jagama, rahvas juba näljas. Aga siis nägi seda kohutavat situatsiooni milles olin ja tegi kohe 180 kraadise pöörde ja pani kandade välkudes minema. Teenindajad olid samuti paanikas. See supp pidi olema ju esimene käik. Pulm, inimesed ootavad, sa pead minema lavale, tutvustama esimest käiku ja umbes 30 portsu sellest vedelikust on mulle peale kukkunud.

Supp oli tulikuum. Õnneks kärsatasin vaid põlle ära. See on üks jõhkramaid asju, mis mul juhtunud on. Eks me siis suure kulbi asemel kasutasime väiksemat kulpi ja kõik said selles pulmas kahjuks 300 grammise supi asemel 180 grammi. Õnneks oli veel ka pearoog ja tort. Kõik said kõhud täis. Aga see oli moment, kus mu süda jättis väga palju lööke vahele ja ma ei taha, et see kunagi enam juhtuks.

Milline peakokk sa oled? Kas sa lähed tihti närvi? Kas vahel karjud ka alluvate peale nagu Gordon Ramsay?