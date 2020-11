„KLATŠIMINUTID – AASTALÕPU ERI“ | Kas sina tead, kus käib president Kersti Kaljulaid koos sõbrannadega veini limpsimas? Meie teame! 

Väidetavalt on teineteist leidnud kaks oma valdkonna tõsist esitegijat, räppar Tom-Olaf Urb artistinimega Reket, ja Eesti esireket Anett Kontaveit. Anett ja Tom-Olaf on tutvumise eest tänu võlgu räppar nublule, kes viskas eelmise Eesti muusikaauhindade gala tänukõnes nalja, et isegi Kontaveit ei tee reketita midagi! Sealt sündiski Reketil geniaalne idee. Reket kutsus Anetti osalema oma loo "Hetked" videos, mille salvestamisel nad väidetavalt ka tutvusid.

Räppari autot on nähtud tihti peatumas ka tennisetähe kodu ees. Viimane on oma karjääri jooksul teeninud auhinnaraha kokku üle kolme miljoni euro ja talle kuulub eramu Viimsis ja mitu korterit Tallinna kesklinnas.

Ai, kui valus! Silvia Ilves lajatas halastamatult: mul pole iial olnud nii kehva voodipartnerit kui Paul!

Instagrami story'des valati Silvia üle pikantsete päringutega, millele naine üllatava avameelsusega ka vastas. Kuna tšellisti kaaslaseks oli tänavu veebruaris muusik Paul Neitsov, siis loomulikult huvitas Silvia fänne ka Neitsovi teema. Küsiti otse: "Mis on selle võrdlemisi ebastabiilse kuvandiga mehe fenomen?"

“Fenomen? Mis fenomen? Tal ei ole fenomeni. Ta on poiss," lajatas Silvia. "Tüüp on lihtsalt suurtelt meestelt õppinud suured sõnad selgeks ja sellepärast kestiski see suhe meil kolm nädalat, kui sedagi…Talle vastutus ei sobi, elab oma linnukese elu - kitarr, suits, kohv ja mingid naised ka kuskil.”

“Ma umbes nädalaga sain aru, et tüüp on liiga noor sellisteks asjadeks ja ta sai sellest ka ise aru. Kui jätta Paul välja, siis kõik teised mehed on mul olnud väga mehised, kiftid ja tublid. Ja kui päris aus olla, siis pole mul iial olnud nii kehva voodipartnerit kui Paul!” APPPIII, KUI PIINLIK! Aga varustus on mehel kobe, või mis teie arvate? Nimelt kiskus Neitsov end ihualasti ajakirja "Anne&Stiil" kehaloos.

KLATŠIMINUTID - AASTALÕPU ERI - Anu Saagim; Sten Talivee Foto: Krõõt Tarkmeel/Anne&Stiil