„KLATŠIMINUTID – AASTALÕPU ERI“ | Kas öökull on totakas? Miks erutab Toomas Hendrikut vineer? Kes on olnud Silvia Ilvese kõige kehvem voodipartner? 

Räppari autot on nähtud tihti peatumas ka tennisetähe kodu ees. Viimane on oma karjääri jooksul teeninud auhinnaraha kokku üle kolme miljoni euro ja talle kuulub eramu Viimsis ja mitu korterit Tallinna kesklinnas.

“Fenomen? Mis fenomen? Tal ei ole fenomeni. Ta on poiss," lajatas Silvia. "Tüüp on lihtsalt suurtelt meestelt õppinud suured sõnad selgeks ja sellepärast kestiski see suhe meil kolm nädalat, kui sedagi…Talle vastutus ei sobi, elab oma linnukese elu - kitarr, suits, kohv ja mingid naised ka kuskil.”

“Ma umbes nädalaga sain aru, et tüüp on liiga noor sellisteks asjadeks ja ta sai sellest ka ise aru. Kui jätta Paul välja, siis kõik teised mehed on mul olnud väga mehised, kiftid ja tublid. Ja kui päris aus olla, siis pole mul iial olnud nii kehva voodipartnerit kui Paul!” APPPIII, KUI PIINLIK! Aga varustus on mehel kobe, või mis teie arvate? Nimelt kiskus Neitsov end ihualasti ajakirja "Anne&Stiil" kehaloos.