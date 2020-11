Kirurg vastab: kuidas jõulusöögid kaalu mõjutavad ning mil moel saada tippvormi? 

Kui toitumis- või treeningkava ei paku naudingut, vaid põhjustab pidevat stressi, ei suuda ka kõige tugevam inimene seda lõputult taluda ja annab alla. Siiani ei ole ükski imedieet teaduslikku tõestamist leidnud. Nende toime seisneb suures osas selles, et inimene hakkab söömisele tähelepanu pöörama ning välistab halva toidu ja ülemäärased toidukogused. Kui valitud toidud või dieedipidamise protsess iseenesest pakuvad naudingut, on positiivne tulemus tõenäoline. Sama on treenimisega – vastumeelselt kaua ei jaksa. Tuleb leida sobiv ala või seltskond, sest sotsiaalne aspekt võib palju muuta

Tööinimesel pole võimalik treenida kaks korda päevas, nii et ainult trenniga tippvormi saavutada võib vahel olla keeruline. Paljud inimesed unistavad aga ihaldatud sixpackist, mida on loomulikul teel võimalik saada vaid 15% inimestest.

Päris kindlasti ei saa treenimisega välja veninud kõhtu lamedaks ja lihaseliseks. Paljudel meestel tekib keskeas ettevõlvuv kõht, mida nimetatakse õllekõhuks, aga tegelikult on lihased ja neid ümbritsevad sidekirmed välja veninud. See võib, aga ei pruugi olla seotud rasvade ladestumisega. Kõhulihaste treenimine on sel puhul muidugi esmatähtis, kuid sidekirmeid kahjuks treenida ei saa ja kõht võib jääda punnitama vaatamata treenitud lihastele. Sama lugu on mitu korda sünnitanud naistega, kelle kõht on välja veninud. Kahjuks neid muresid ainult trenniga lahendada ei saa.