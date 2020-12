Tervis ja ilu jõulupuu alla – hea kingitus igale pereliikmele! 

Need on selle aasta jõuluootusega kaasas käivad küsimused. Vaatamata kõigele, jõulud on jõulud ka sel aastal – täis küünlavalgust, piparkoogilõhna ja kingiootust.

Milliste kingitustega üllatada sellisel omamoodi aastal oma kalleid lähedasi? Kui armsal inimesel võibki kõik olemas olla, siis ühest ei peaks küll saama – tervisest. Nii võikski jõulutaat tuua kuuse alla tugevat tervist ning meelerahu nii sulle kui lähedastele.

Selleks annab iPharma mõned toredad nõuanded, nii et hakkame kingitusi pakkima!

Vanaema on sageli kimpus mäluga ja silmanägemine on töntsiks jäänud. Ginkgo Complex Lutein on temale kui loodud – hea aju vereringele, silmadele ja ka närvisüsteemile. Eks lastelastega tegelemine nõuabki tugevat närvi, erksat meelt ja silmi vahest ka kukla taha.

Vanaisa seevastu on hädas vererõhuga, aga soolaga ei suuda ta kuidagi piiri pidada. Südamesool on vanaisa kingipakki see ainuõige, sest Südamesoolas on koguni poole vähem naatriumit, samas kuhjaga mineraalaineid ja mis kõige olulisem: see on ehtsa soola maitsega. Nii on toit endiselt maitsekas ja südametervis kindlalt hoitud!

Aga mida küll emale? Muidugi D-vitamiin ProExpert naistele! Lisaks immuunsuse tugevdamisele hoiab toode tänu biotiinile ning A- ja E-vitamiinile juuksed siidised, naha veatu ja küüned terved. See on ju iga naise jaoks üks tähtsamaid küsimusi – kuidas ma välja näen?