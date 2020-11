Šveitsi lõunaosas ründas oletatav naisterrorist kaht poodlejat 

Riiklik peaprokurör teatas, et Luganos asuvas kaubamajas toimus terroristliku motiiviga rünnak, kus said viga mitu inimest, vahendab BBC. Politsei sõnul üritas kahtlusalune üht kaupluses viibivat naist kägistada ja pussitas teist noaga kaela. Kumbki ohver ei saanud eluohtlikke vigastusi, ent ühe seisund on tõsine.