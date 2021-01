Lapsi varitseb virtuaalmaailmas üha enam ohte – kuidas saaksid vanemad sellega võidelda? 

Seadke sisse usalduslikud suhted lapsega, küsige, kuidas tal läheb mitte ainult koolis, vaid ka sotsiaalvõrgustikus. Selgitage, et asukohainfo (geotag), julged avaldused, fotod, millele on avalik juurdepääs, on ju sama, mis jutustus iseendast. Kui laps pole veendunud, et suudab näidata oma ülesvõtet tervele klassile, tuttavatele ja võimalik, et võõrastele inimestele, siis on parem seda veebis mitte avaldada. Ei tohi unustada, et asukohaandmeid võivad ära kasutada vargad või kurjategijad, delikaatne ja tähtis info enda kohta võib aga osutuda relvaks internetitrollide käes.