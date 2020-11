VIDEO | Terviseameti pressikonverents: nädala pärast on haiglaravil 50–100 inimest tänasest rohkem 

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et igasugused kogunemised on tõsised nakatumisohud. "Kui varem nakatus 500 inimest nädalas, siis nüüd 2500. 27 protsenti ei tea, kus nad nakatusid," tõdeb Lanno ning lisab ka veel, et 16 protsenti nakatunud inimestest ei saa üldse aru, et neil on midagi tervisega halvasti. Tema sõnul jälgib terviseamet 4000 nakatunut ja 21 000 lähikontaktset.

Lanno sõnul on kõige odavam meetod on katkestada nakkusahel, mille jaoks pole vaja palju teha. "Selleks on vaja kasvõi meil Kristaga olla kaks nädalat oma kodudes, teha veebi teel ja teada seda, et selle peale nakkus on lämmatanud ja teineteisele seda haigust edasi anda ei saa," sõnas Lanno.

Ta tõi ka teise näitaja, et haigusnähtudega inimesed ei peaks minema tööle ja levitama viirust töökohtades, vaid jääma koju.

"Võluvitsa rohkemat ei olegi, kui igaüks teeme enda poolt enda sammu, et väldime haiguse jõudmist enda juurde ja teeme kõik selle jaoks, et seda haigust edasi ei kanna - see on kõige suurem kingitus jõuluks, mida saame üksteisele teha," sõnas Lanno.

Maris Jesse sõnul on teada, et lähinädalatel tõuseb haiglaravi vajavate Covid-patsientide arv suureneb ning terviseameti peadirektor annab suunised täiendavate koroonaviiruse voodikohtade avamiseks detsembri esimeseks kümneks päevaks, et haiglad oleksid valmis saabuvate patsientide jaoks.

"Saame omaltpoolt teha otsuseid, et haiglaravi vajavate patsientide arv detsembri keskpaigast ja jaanuarist enam ei kasvaks," sõnas Jesse, kelle sõnul on valitsuse korraldused miinimum, mida peame tegema.

Jesse ütleb, et viiruse leviku kasvu ja nakatumiskordajat aitab alla tuua eelkõige täiskasvanute vahelise suhtluse vähendamine nii, et füüsiliselt suheldakse ainult tavapärases igapäevases suhtlusringis. "Kahjuks tähendab see seda, et peame kaaluma kõiki oma väljaspool igapäevast suhtlusringi toimuvaid üritusi - ka trenne ja hobisid. Järgmise kolme nädala jooksul pole mõistlik minna lemmikharrastusi tegema, kui selleks pole hädavajadust. Kui seda teha, siis võtta kasutusele hädaabinõud," rääkis Jesse.