Kõik, mida naine nahahoolduses vajab – Morganna’s Alchemy tooted pakuvad vau-efekti! 

See on Morganna's Alchemy valikust üks luksuslikumaid ja kõikehõlmavamaid tooteid. Kreemide komplekt sisaldab kõrgtehnoloogiliste taimsete tüvirakkude ja peptiididega tooteid, muutes naha taas nooruslikuks vaid 30 päevaga. Pärast kuuri on nahk niisutatum, siidisem, pehmem ning üldine tekstuur on paranenud. Palged on siledamad, vähem kortse, suuri poore ja punetust nahal. Peale kuukuulist kasutamist vähenes on 56% vähem pigmendilaike.

Mida arvab seda kasutanud naine? Esiti olin komplekti kasutamise osas umbusklik, sest arvasin, et ühe päeva jooksul nelja kreemi kasutamine saab olema tüütu. Aga juba esimesel päeval pidin tõdema, et tegelikult pole mitte midagi keerulist või ebamugavat. Pärast paarinädalast kasutamist märkasin, et nahk on jumekam ja pringim. Kas kuu ajaga just 10 aastat nooremaks muutun, seda ei tea. Viis aastat kohe kindlasti!

Morganna's Brew on õrnatoimeline vahutav puhastusvahend spetsiaalselt vananevale nahale. See eemaldab tõhusalt rasu, mustuse ja koorib kergelt eemaldamaks surnud naharakud. Tegemist on SLS vaba tootega, mis sobib ka kõige tundlikuma näonahaga inimestele.

Mida arvab seda kasutanud naine? Pumbaga pudelikesest tuleb välja ülimõnus valge vaht, mis vahutab ikka täie raha eest. Lõhn oli mõnusalt tuttav… vist sidrunitee!