Prokuratuur süüdistab Lihula tulistajat mõrvas 

Seejärel hakkas süüdistatav liikuma mööda Tuudi-Raudtee teed jalgsi oma kodutalu suunas ning tulistas korduvalt teel vastu tulnud Žigulid. Auto roolis olnud mees sai viga, kaks tagaistmel olnud last eluohtlikke vigastusi. Kõrvalistuja kohal istunud naine hukkus. Süüdistatav jätkas tulistamist ka sündmuskohale saabunud kiirabi, peatunud Žiguli ja selle juurde saabunud lähedaste ja politseinike suunas. Seejärel liikus 32-aastane mees jalgsi ligi neli kilomeetrit mööda Tuudi-Raudtee teed kuni Tuudi raudteejaama hooneni. Seal avas ta tule hoone lähedale saabunud politseinike suunas ning riivas lasuga ühe politseiniku kiivrit.

„Selles kriminaalasjas oli väga keeruline määratleda kannatanute ringi. Inimlikult võttes ei ole ju kannatanud üksnes need, keda kuulid füüsiliselt tabasid. Need oleks võinud tabada ükskõik keda, kes sealkandis liikus. Ellujäämine olnuks siis vaid juhuse küsimus. Just seda ongi süüdistuses mõeldud mõistega üldohtlik viis,“ selgitas prokurör.