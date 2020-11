Kaitsja vaidlustas sõbra surnuks põletanud noormehe vangistuse: see ei olnud mõrv 

Tartu maakohus mõistis Eduard Kase 17 aastaks vangi. Kase kaistja Marko Paabumets on vaidlustanud maakohtu otsuse Tartu ringkonnakohtus, kes seda nüüd arutama hakkab. "Meie nii ei arva, et see on mõrv," selgitas Kase kaitsja. Tema sõnul oli tegu surma põhjustamisega ettevaatamatusest. "Sõpra ei minda niimoodi tapma."