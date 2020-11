Eesti uudised Õru külamees maskikohustusest: jäta viin ostmata ja ongi maskid olemas! Geidi Raud , täna, 21:03 Jaga: M

GALERII

Foto: Kollaaž / Õhtuleht / Aldo Luud

Valgamaal jagub maskikandmise kohta igasuguseid arvamusi. Kaks noorhärrat leiavad, et koroonat pole olemaski. Riskigruppi kuuluvate inimestega koos elav Õru külamees on aga vihane, et maskide mitte ostmist kalli hinna süüks pannakse.