Reedel toimub Vabaduse väljakul maskivastane meeleavaldus 

Ürituse ühismeedia leheküljel räägitakse sünniõigusest ja oma vabaduse eest seismisest. "Võlgneme selle oma esivanematele, kes seisid selle eest, et saaksime olla vabad. Kaalul on meie vabadus vabalt hingata, kallistada, liikuda ja näha naeratusi oma õdede-vendade nägudel."

"Ajalool on komme ennast korrata ja taaskord on kätte jõudnud aeg ühiselt kokku tulla ja seista mille eest mis on meie sünniõigus. Seista oma vabaduse eest nagu tegime seda laulva revolutsiooni ajal," kirjutatakse ürituse leheküljel.

Ürituse korraldajate arvates on kohustus maske kanda kohatu ja rikub inimõigusi. Muuhulgas on neil plaanis Vabaduse väljakul süüdata küünlad.

Ürituse peakorraldaja on motivatsioonikoolitaja William Koval. Koval on kunagise vägivaldse Viljandi laenujõugu liige ja ta tegi 90ndatel kriminaalses maailmas kõva karjääri. Sellest rääkis ta hiljuti ka Kanal 2 saates "Pöördepunkt".

“Ma ei pea õigeks tulla kokku ja hakata viirust levitama. See ei ole õige käitumine. Saan aru, et see [maskikohustus - toim.] tekitab trotsi inimestes, ka mina ei ole kohustuslike asjade poolt. Aga vaatame asjale nii, et kuidas saame kõige paremini selle viirusega koos elada: hoiame distantsi, ärme roni üksteisele selga ja paneme siseruumides maskid ette,” sõnas ta.