Küsimus | Miks jäävad peopaigad lahti, aga gümnaasiumid pannakse kinni? 

Praegune abituurium oli kevadel koduõppel kolm kuud, nüüd saadetakse uuesti 1,5 kuuks täielikult koju, septembrist oldi osalisel koduõppel, aprillist alates pole tunde niikuinii - 3-aastane gümnaasiumiharidus jääb suurte lünkadega ja poolikuks, takistades edasiõppimist kõrgkoolidesse.

Liisa Tagel, haridusministeerium: Ka teistes valdkondades on kehtestatud piiranguid. Parandan, et gümnaasiumid ei ole suletud, õppetegevus jätkub Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides distantsilt ja esialgu 10. jaanuarini. Teised kooliastmed saavad osaleda kontaktõppes. Kõigis teistes mainitud kohtades – restoranides, spordiklubides, kaubanduskeskustes, meelelahutusasutustes – on samuti kehtestatud liikumispiirangud ja maskikandmise kohustus. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema südaööst klientide jaoks uksed ning jätkuvalt kehtib üleriigiline öine alkoholimüügi keeld.

Robert Lippin, haridusministeeriumi asekantsler: Viiruse levik Harjumaal ja Ida-Virumaal on ulatuslik ning praegused meetmed on loodud esmajoones meie kõigi elu ja tervise kaitseks. Distantsõppele saadeti praegu gümnaasiumiaste seetõttu, et noorematel õpilastel pole õpioskused veel nii hästi välja kujunenud, gümnasistid saavad paremini hakkama nii iseenda aja planeerimise kui digivahendite abil õppimise ja õpetajatega suhtlemisega. Samuti vajavad nooremad õpilased rohkem vanemate tuge ning see tähendaks, et paljudes peredes oleks häiritud ka vanemate tööelu.

Korraldus ei laiene kutsekoolidele, kuna enamike kutseerialade praktiline õpe nõuab kontakktegevusi. Ülikoolides seevastu on praeguseks juba suur osa õppest distantsile viidud.

Praegune korraldus võimaldab perioodil Ida-Viru ja Harjumaa koolide gümnaasiumiastmetele 30.11.2020 – 10.01.2021 korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksameid ning nendega seotud konsultatsioone. Vajaduse korral võib kontaktselt osutada õpilasele ka hariduslikke tugiteenuseid ning korraldada kontaktõpet neile, kes vajavad lisatuge õppimisel. Konsultatsiooni või tugiteenuse saajate kontaktõppes peab olema tagatud hajutatus, osalejad kannavad maski või kui on kaetud suu ja nina. Õpilane ei pea kandma maski või katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.