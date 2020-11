ALGUS ON PALJUTÕOTAV: enamik pealinlasi kannab avalikes ruumides maski  

Teisipäeva ennelõuna. Tramm number 1 liigub Kadriorust Koplisse. Hobujaama peatus on rahvast pungil, suurem osa neist on maskistatud või sallid silmini tõmmanud. Mõned on lükanud näokatte lõua alla ja hingavad värsket õhku. Kui tramm uksed avab, tiritakse näokatted – kohati tundub, et juba vilunud liigutusega – silmini.