4 lihtsat viisi, kuidas kodus oma suutervise eest hoolitseda 

Happy Smile Hambaravi annab selle tarbeks mõned kasulikud nõuanded.

Pese hambaid kaks korda päevas. Hambaid on vaja pesta kaks korda päevas korraga kaks minutit. Mõistlik on kasutada pehmete harjastega hambaharja, et see tegevus oleks võimalikult mugav.

Harja väikese nurga all ja puhasta ka igemed. Pööra harja 45 kraadi nurga all nii, et pääseksid harjastega hammaste ja igemete vahelistesse kohtadesse, kus katt võib peituda. Kasuta hambaharja ka kohtades, kus hambad ja igemepiir kokku satuvad.

Eelista fluoriidiga hambapastat.

Kasuta hambaniiti. Hambaniidi kasutamine on oluline osa suuhügieeni harjumustest. See puhastab ja eemaldab hammaste vahele kleepunud toidu, mis omakorda vähendab suus olevate bakterite ja katu hulka. Hambakatt on justkui kleepuv kile, mis koguneb hammastele ja aitab omakorda kaasa hambaaukude ja igemehaiguste tekkele.

Kuidas hambaniiti õigesti kasutada?

- Võta umbes 50cm hambaniiti. Hambaniidi korrektseks hoidmiseks keri suurem osa hambaniiti mõlema käe keskmise sõrme ümber. Jäta hammastele ainult umbes 2-4cm niiti.