„JÄRGMINE PEATUS“ | Triin Lellep Pariisi ooperilavale jõudmisest: kaotasin hääle ega suutnud kolm aastat enam laulda 

Triin töötas Pariisis nii ooperiagendina, muusikaõpetajana kui ka laulis siin-seal. Ta jutustab saates üsna palju Pariisi ja Prantsusmaa muusikamaastikust ning nendib: Pariisis on meeletult keeruline läbi lüüa, sest kõik talendid koonduvad just sinna.

Sama keeruline on Prantsusmaa pealinnas end sisse seada. Näiteks on paras katsumus leida kodu, mis ei maksaks liiga palju või poleks ulmeliselt pisike. Samamoodi tuleb jõuda pariislasteni – viimastel (nagu me ilmselt teame) on aga omamoodi iseloom ja vaated elule. Samas on kõik seda väärt.