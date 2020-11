Vastukaja | Tallinna eelarve on keerukam kui valik käimla ja rattaparkla vahel 

Teised lubavad, meie teeme

Samal teemal Repliik Raimond Kaljulaid | Tallinna järgmise aasta eelarves on kriisiajale sobimatud kulutused Endisel linnaosa vanemal on ühes asjas kahtlemata õigus – tänavune ja järgmine aasta on Eesti ning Tallinna jaoks keerulised. Eriti tugeva löögi all on pealinna turismisektor, meie hotellid ja restoranid ning kindlasti vanalinna ärid. Seetõttu arvestame nii ettevõtluse otsese ja kaudse toetamisega kui ka inimeste sissetulekutega vähenemisega ning sellest tulenevate sotsiaalprobleemidega. Juba täna on näiteks linnaosade ja Toidupanga koostöös jagatavate toidupakkide arv kevadega võrreldes mitmekordistunud.

Tallinn on näidanud, et on paindlik ja kiire reageerima toetades nii ettevõtjaid kui ka meie elanikke. Abi turismi- ja ettevõtlussektorile järgmisel aastal ei vähene ning meil on teod juba tänavu selle tõestuseks. Kevadel võeti vastu ligi neli miljonit eurot maksev abipakett ettevõtjatele, mis muu hulgas vähendas reklaamimaksu, kiirendas Tallinnale esitatud arvete tasumise aega ning tähendas rendisoodustusi äripindadele. Septembris vabastati linnale kuuluvatel kesklinna pindadel toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutuspinnad üüri maksmisest aasta lõpuni 80% ulatuses.

Hetkel on koostamisel juba järgmine abipakett ning pole välistatud meetmete pikendamine aastaks 2021. Muu hulgas tasub välja tuua, et selleks talvehoojaks on investeeritud mitusada tuhat eurot linna kaunistamisse ning atraktiivsemaks muutmisesse, et ka Eesti inimesel oleks huvi siia jõulude eel jõuda. Suurematest ja olulisematest projektidest rääkides peab välja tooma ka Paljassaarde kavandatava filmilinnaku loomise, mille suurusjärguks eeldatavasti kuni kaheksa miljonit eurot. Rohkem Teneteid Tallinna!

Lisades ettevõtluse toetamisele sotsiaalmeetmed, lasteaiakohatasu vähendamise, eluasemetoetused, toiduabi koolilastele ja eakatele ning muu, ei saa öelda, et Tallinn ei arvesta kriisiga. Vastupidi, oleme juba teinud, kui teised veel lubavad.

Meediakulud vähenevad

Arusaamatuid etteheiteid on aga teisigi. Kas või see, et mitme miljonilised projektid, näiteks Kristiinesse uue huvikooli ehitamine, algavad ehitamise asemel ettevalmistustega. Järgmine aasta on tõesti valimised ja tuleks igal juhul kopp maasse lüüa, kuid endisele linnaosavanemale ja praegusele riigikogulasele tuleb siiski rõhutada, et ilma projektita ei ole ehitamine võimalik.