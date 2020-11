Seisukoht Seisukoht | Ratasel peenike pihus: Aab ja Ott ministriteks Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 16:47 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Jaak Aab ja Anneli Ott uutel ministrikohtadel näitavad, et Jüri Ratasel on peenike pihus. Kui ühe ministri asendamiseks tuleb kaks uut ministri leida, siis pikast pingist see ei kõnele. Jääb mulje, et valitsus on nagu läbikäiguhoov. Segadusest Keskerakonnas kõneleb ka Jaanus Karilaiu lubadus, et uus haridusminister on naissoost, aga sama hästi võib see olla kinnituseks, et Karilaid ei kuulu erakonna aseesimehena siseringi ega valda infot.