SIBERI PARUN: Elizabeth II andis esimesele venelasele aadlitiitli

ALATI ELEGANTNE: Oma musta habet pole Evgeny Lebedev veel värvima pidanud. Siin silitab ta ühel Aafrika looduskaitsealal koos näitlejatar Elizabeth Hurleyga valget ninasarvikut. Foto: Reuters/Scanpix

Peaminister Boris Johnsoni ettepanekul nimetas kuninganna Elizabeth II paruniks ja lordide koja eluaegseks liikmeks Evgeny Lebedevi, ajalehtede The Independent ja Evening Standard ning telekanali London Live suuromaniku. Ta on tuntud ka heategevuses. Tema täpne tiitel on nüüd Baron Lebedev of Hampton in the London Borough of Richmond on Thames and of Siberia in the Russian Federation, teatas ametlik väljaanne The London Gazette. Venelase ülikuks tõusmine äratas protesti.