Politsei peksis julmalt laiali migrantide telklaagri 

Abiorganisatsioon Utopia 56 pani pärast seda esmaspäeval Pariisi kesklinna ühele suuremale väljakule üles sadu väiketelke ja kutsus pagulasi neisse asuma. Sinna tuligi laagrisse pool tuhat asukat, peamiselt afgaane. Vaevalt tund aega hiljem oli kohal ka politsei, kes algul püüdis rahulikult veenda afgaane lahkuma, kuid siis hakkas kümnete pealtvaatajate silme all pisargaasi toel ja kumminuiade välkudes migrante jõuga minema ajama ning telke hävitama. Korrakaitsjate julmust videole jäädvustanud ajakirjanik peksti samuti armutult läbi ja ilmselt sai kumminuiamatse ka mõni väljakule tulnud süütu möödakäija.

„Me tahtsime inimestele appi tulla, neile ajutistki eluaset pakkuda ja ühtlasi linnavalitsust teadvustada, et eeskätt on nende kohus pagulasi majutada,“ ütles Utopia 56 asutaja Yann Mazi. „Võimudele oli tehtud ülesandeks Saint Denis'st minema aetud migrandid Pariisi ümbrusse asustada, kuid sellega toime ei tuldud. Ilmselt oli neid kaugelt rohkem, kui arvati ja kodutud jäid tänavaile hulkuma.“

Just sama siseminister on seaduseelnõu taga, millega keelatakse ka ajakirjandusel pildistada politseinikke ja nende tegevust. Ametiühingud on seaduseelnõu hukka mõistnud, sest sellega takistatakse ajakirjandusel korravalvurite väärtegude uurimist. Ilmselt võtab parlament sellest hoolimata seaduseelnõu vastu.