Enne külmade tulekut on õige aeg oma katus üle kontrollida 

Renoveeritud kortermaja katus Foto: OÜ Evari Ehitus

Oluline on kontrollida, et katusekate ja erinevad katuse elemendid ei oleks lahti või mingil muul moel ohtlikud nii katusele kui ümbritsevale keskkonnale. Lahti tulnud kohad peab uuesti kinnitama. Katuseid tuleb loomulikult ka siis kontrollima, kui need ei täida enam oma ülesannet.

Kui katuse olukorda kaardistades selgub, et see on amortiseerunud, on just sügisel õige aeg asuda otsima spetsialiste, kes võiksid renoveerimistöödega alustada kevadel kohe pärast lume sulamist.