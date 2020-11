Seisukoht | Üürileandjate alandav suhtumine üksikemadesse kahandab turvatunnet  

Arvestades inimeste suhteliselt head elujärge, võetakse suhetes rohkem riske. Statistiliselt lahutatakse pooled abielud. Teisalt otsustatakse üha enam koos elada ja üldsegi mitte abielluda. Paljudes suhetes on tüliõunaks naise soov ja mehe soovimatus abielluda. Ehk naine ei saa soovitud garantiid, et näiteks lapse sünni puhul ja kohustuste kuhjumisel mees nii kergelt minema ei tõmba. Niisiis naiste tõenäosus jääda lastega üksi kasvab.

Ent mitte ainult majandusliku olukorra poolest. Üksikvanematele ei halasta ka ühiskonna suhtumine. Õhtulehe ajakirjanik Kristiina Tilk kirjutas, kuidas otsib juba kaheksa kuud endale ja lapsele üürikorterit. Põhjus, miks see ei õnnestu: pole meest, pole järelikult maksevõimekust. Absurd!

Selline üürileandjate suhtumine kahandab naiste turvatunnet lapsi saada. Ja seda veel riigis, kui igapäevapoliitika taustal valitseb üks suur murepilv – kuidas suurendada sündimust.

Viimastel aastatel räägitakse üha enam lähisuhtevägivallast. Luuakse programme ja toetusgruppe, julgustamaks vägivaldsest suhtest väljuda. Mida peavad tundma veel need naised, kes võtnud lapsed ja oma kümme asja kaenlasse, eelmise elu ees ukse kinni löönud, ega leia nüüd uut kodu. Arvatavasti paljud neist löövadki käega.

See ei ole probleem, mida saab lahendada riik. Nagu öeldud, on küsimus (korteriomanike) suhtumises. Sarnaselt oli alles mõni aasta tagasi suur poleemika tööandjate hoiakust, kes noortelt naistelt töövestlusel häbematult uurisid, kas lähiajal on plaanis ka lapsi saada. Tööandjad võivad küll endiselt nii mõelda, kuid enam ei olda nii labased, et otse küsida.