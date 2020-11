Maailm VANDENÕUD JA PROPAGANDA: Trumpi uus lemmikkanal OAN läbis enne presidendi südame võitmist käänulise tee Aare Kartau , täna 12:18 Jaga: M

GALERII

OAN üritab esitada narratiive, mis võiksid president Trumpile meeldida. Foto: AFP/Scanpix

Pärast tänavusi USA presidendivalimisi on selge, et Donald Trumpi ja uudistekanali Fox Newsi suhted on märgatavalt jahenenud. Presidendil on aga varrukast võtta uus „silmarõõm“ ehk One America News Network (OAN/OANN), mis pakub Trumpile jäägitut truudust.