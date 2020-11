Eesti uudised Eesti liitub kõigi seitsme Euroopa Liidus ühiselt hangitava vaktsiini lepinguga, kõik soovijad saavad 2021. aasta lõpuni tasuta vaktsineerida Toimetas Hindrek Pärg , täna, 14:47 Jaga: M

AstraZeneca on üks ettevõtetest, mis on seni välja töötanud ühe lootustandvama koroonavaktsiini. Foto: Reuters/Scanpix

Valitsus toetas täna Eesti ühinemist kõigi Euroopa Liidu ühishankesse kuuluvate vaktsiinitootjate eelostulepingutega. ELi ühishangetes osalemine tagab selle, et vaktsiinid jõuavad samaaegselt ja sama hinnaga kõikidesse Euroopa Liidu riikidesse. Valitsuse plaani kohaselt oleks ka 2021. aasta lõpuni vaktsineerimine kõigile Eesti inimestele tasuta. „Me kõik ootame vaktsiini, et COVID-19 pandeemia seljatada. Seepärast tegelevad kõik osapooled kiiresti nii vaktsiinide väljatöötamise kui ka turule toomisega,“ ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressiteates. „Kvaliteedis ja ohutuses ei tohi aga teha mingeid järeleandmisi. Selleks on Euroopa Liidus kehtestatud ranged nõuded, millele peavad vastama ka COVID-19 vaktsiinid. Loomulikult teeme samal ajal ettevalmistusi, et olla valmis vaktsineerimisega alustama kohe, kui Euroopa Ravimiametilt müügiloa saanud vaktsiinid Eestisse jõuavad.“Alates 2022. aastast oleks koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tasuta riskirühmadele, enne se