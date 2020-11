Peterburis oma kuus last pantvangi võtnud purjus mees alistus politseile 

Kohaliku aja järgi kell 12.12 sai politsei hädaabikõne naiselt, kes väitis, et tema abikaasa viskas ta korterist välja ja lukustas end sinna koos nende kuue lapsega. Teadaolevalt ähvardas mees tappa oma lapsed, kellest noorim on kolme- ja vanim 15aastane. Hiljem selgus, et pereisal pole küll märget kriminaalregistris, ent ta on viibinud psühhiaatriahaiglas.